Das Landespokalfinale zwischen dem SV Babelsberg 03 und dem FC Energie Cottbus wird nicht verlegt, sondern findet wie geplant am 21. Mai 2018 im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion statt. Wegen der zeitlichen Nähe zu möglichen Aufstiegsspielen hatte Energie Cottbus einen früheren Termin vorgeschlagen. Nach einem Treffen mit Verbands- und Vereinsvertretern erteilte der Fußball-Landesverband Brandenburg dem entsprechenden Antrag allerdings eine Absage.

"Im Ergebnis der Beratung haben sich die beteiligten Vereine und der Fußball-Landesverband Brandenburg darauf verständigt, den Termin aus organisatorischen, insbesondere sicherheitstechnischen Aspekten nicht zu verlegen", erklärte der Verband in einer Pressemitteilung. Nicht zuletzt habe die zuständige Polizeidirektion West einer Verlegung des Finaltermins nicht zugestimmt, hieß es weiter.

Energie Cottbus hatte eine Verlegung beantragt, da nur drei Tage später das Relegations-Hinspiel um den Aufstieg in die Dritte Liga stattfindet. Die Cottbuser sind souveräner Tabellenführer in der Regionalliga Nordost. Damit haben sich die Lausitzer so gut wie sicher für diese Relegation qualifiziert.



Sendung: Inforadio, 10.04.2018, 14:15 Uhr