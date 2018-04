Bild: Imago/Zöllner

Männer, die auf Pferde starren: Im Hoppegarten der 80er Jahre ein gewohntes Bild. Immerhin war Geld im Spiel, denn zum Pferderennen gehört nun mal das Wetten. Und wer weiß? Vielleicht ging es manchem von ihnen wie Charles Bukowski, der sagte: "I do all right on the horses. it's the women where I lose." [Mit Pferden mach ich alles richtig, nur bei den Frauen verliere ich immer]