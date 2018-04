Der SV Babelsberg 03 hat sein Auswärtsspiel bei Budissa Bautzen mit 1:3 verloren und somit bereits die dritte Niederlage in Folge kassiert. Damit kommen die Babelsberger den abstiegsgefährdeten Tabellenplätzen immer näher.

Bereits in der 9. Minute geriet die Mannschaft von Trainer Almedin Civa in Rückstand, glich aber durch Abdulkadir Beyazit (29.) aus. Den Schwung nach dem Ausgleich konnten die Babelsberger nicht mit in die zweite Halbzeit nehmen und verloren am Ende verdient.