Von 1967 bis 2000 war Thiel Organisationschef des Internationalen Stadionfests in Berlin (ISTAF), er verlieh der Veranstaltung Glanz und verhalf ihr zu weltweiter Bedeutung. 1980 lief er für die Kameras mit Edwin Moses, zweifacher Olympiasieger, über die 400 Meter um die Wette. 1997 beendete der große Carl Lewis auf dem ISTAF seine Karriere. Das sind Momentaufnahmen, die belegen, wie viel Thiel den Sportlern bedeutete.

Rudi Thiel steht in seinem Arbeitszimmer. An der Wand hängen Relikte vergangener Zeiten: Fotos, Zeitungsartikel aber auch Karikaturen und Wimpel. Es sind Erinnerungsstücke einer beeindruckenden Karriere - und eines bewegten Lebens. "Mister ISTAF" wird der gebürtige Berliner genannt. Aber so richtig anfreunden kann er sich mit dieser Bezeichnung nicht. "Mister ISTAF, das kenne ich nur aus den Zeitungen", sagt er und schmunzelt. "Mit den Sportlern war ich einfach immer per Du." Die Spitzen-Athleten Carl Lewis, Marianne Jones oder Maurice Green zählen zu seinen Freunden.

Wenn Rudi rief, dann kamen die Stars. Als besonders zuverlässig beschrieben die Sportler den Berliner, der während seiner gesamten ISTAF-Zeit noch Leichtathletik-Chef beim Olympischen Sport-Club Berlin war. Seine Methoden waren oft simpel, aber sehr effektiv. "Ich habe frühzeitig mit Preisgeld angefangen", erzählt Thiel stolz. "Da haben alle anderen noch Startgelder bezahlt." Leistung sollte ordentlich honoriert werden, so sein Motto - inklusive eines netten Nebeneffekts: Es wurden Anreize für die Leichtathleten geschaffen.

Rudi Thiel war und ist jedoch viel mehr als nur Sportfunktionär. Als Bauingenieur und Bauleiter war er maßgeblich am Bau der Neuen Berliner Nationalgalerie beteiligt - sein beruflicher Höhepunkt, sagt er. Ihm wurden das Bundesverdienstkreuz am Bande und der Verdienstorden des Landes Berlin verliehen. Doch "Mister ISTAF" macht sich nicht viel aus Auszeichnungen. Wenn er heute von den Geschichten und Abenteuern im In- und Ausland erzählt, funkeln seine Augen. Ruhm und Ehre standen dagegen für ihn nie im Mittelpunkt.



Im Moment schaue er viel Fußball, weil ihm das Spaß mache. "Das Tolle an den Veranstaltungen früher war, dass sich die Sportler während des Wettkampfs beharkt haben", erzählt er, "sich danach aber nicht spinnefeind waren. Die haben sich dann in die Augen geschaut und gesagt: Es ist eben so ausgegangen, wie es ausgegangen ist." Ein wenig wie im Fußball, sagt er.

Ganz ohne seine Leichtathletik wird er wohl trotzdem nie auskommen. Auch mit 90 Jahren hat er noch Großes vor. Im Moment arbeitet er an seiner Biographie.



