Nach fünf erfolglosen Spielen gewinnt Union bei St. Pauli verdient mit 1:0. Simon Hedlunds Siegtreffer gelingt den Eisernen dabei sogar in Unterzahl. Der Sieg nimmt den stark unter Druck stehenden Trainer André Hofschneider aus der Schusslinie.

Die ersten Minuten der Partie auf St. Pauli gehörten den Gastgebern: Nach einer Freistoßflanke köpft Hamburgs Lasse Sobiech am langen Pfosten aufs Tor, doch der Ball lande sicher in den Armen von Unions Schlussmann Daniel Mesenhöler.

Mesenhöler, aktuell eigentlich die Nr. 2 der Union-Torhüter, stand bei der Begegnung gegen die Hamburg im Kasten, weil sich die aktuelle Nr.1, Jakob Busk, beim Abschlusstraining am Freitag am Fuß verletzt hatte.

Nach zwei weiteren Chancen für St. Pauli in den Anfangsminuten setzte Union dann das erste Ausrufungszeichen. Hamburgs Christopher Avevor rutschte auf dem nassen Rasen in der eigenen Hälfte aus und Steven Skrzybski reagierte: Sein Schuss aus 22 Metern klatschte an den Pfosten.

Darauf beruhigte sich die Partie etwas, mit Vorteilen für die Heimmannschaft. Dem FC St. Pauli gehörte auch die nächste Großchance in der 29. Minute: Der Ex-Herthaner Sami Allagui spielte einen nahezu perfekten Pass auf Christopher Buchtmann, dessen Heber zwar über den herauslaufenden Mesenhöler hinweg flog, dann aber nicht den Weg ins Tor findet – auch Dank Unions Abwehrspieler Toni Leistner, der kurz vor der Torlinie den Ball klären konnte.

Wenige Minuten später ereignete sich auf der Gegenseite eine ähnliche Situation. Nach einem Pass von Hedlund versuchte Daube aus kurzer Distanz die Kugel an Paulis Torhüter Simon Himmelmann vorbei zu lupfen. Doch diesmal verhinderte Avevor auf der Linie den Führungstreffer der Berliner. Das ausgeglichene Match lebte in der ersten Halbzeit vor allem von der Spannung und spielte sich vor allem zwischen den Strafräumen ab.