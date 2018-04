Der Streit um den Termin des Brandenburger Pokalfinales am ist noch nicht beendet: Nachdem Energie-Trainer Wollitz den Spielplan heftig kritisierte, melden sich nun beide Mannschaften nochmal zu Wort. Kritik gibt es dabei auch am Landesverband.

Am Tag nach der heftigen Kritik von Cottbus Trainer Claus-Dieter Wollitz am Termin des Brandenburger Pokalfinales festzuhalten, wehrt sich Babelsberg – und Energie legt noch mal nach. Der Cottbuser Coach hatte frustriert auf die Entscheidung reagiert, dass das Finale doch am 21. Mai stattfindet und damit nur drei Tage vor dem ersten Aufstiegsspiel in die dritte Liga. Wollitz sprach am Dienstag von einer Märchenstunde und bezeichnete die Entscheidung als nicht akzeptabel.