Das war es mit den Pokal-Träumen: Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam mussten am Sonntag bei Vize-Meister Bayern München eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Die erste Halbzeit verschliefen die Potsdamerinnen, in der zweiten kassierten sie ein schnelles Gegentor.

"Köln, Köln, wir wollen nach Köln", so lautete das Motto vor der DFB-Pokalhalbfinalpartie zwischen den favorisierten Bayern und den Turbinen aus Potsdam. Viermal hatte es diese Paarung im Semifinale des Pokals bereits gegeben, jedes Mal hießen die Siegerinnen Potsdam. Um ins große Finale in Köln einzuziehen, "müssen wir auf jedem Zentimeter des Platzes kämpfen", hatte Turbine-Coach Matthias Rudolph vor der Partie gesagt.

Dass es im Duell des Tabellenzweiten gegen den Vierten der Frauenfußball-Bundesliga also von der ersten Sekunde heiß hergehen würde, war keine Überraschung. Neben intensiven und teilweise sehr hart geführten Zweikämpfen, gab es für die Zuschauer im Stadion schon in den Anfangsminuten richtig gute Torchancen zu sehen. Bayerns Nationalspielerin Melanie Leupolz machte sich direkt nach dem Anstoß auf Richtung Potsdamer Kasten. Meter um Meter machte sie mit dem Spielgerät am Fuß, bis Turbines schwedische Verteidigerin Amanda Ilestedt genug gesehen hatte und die Münchnerin rigoros an der Strafraumkante abräumte. Den fälligen Freistoß setzte Sara Däbritz an die Latte (2.).

Trotz des frühen Ausrufezeichens waren die Potsdamerinnen gut in der Begegnung, erarbeiteten sich aber nur vereinzelt nennenswerte Torchancen. Die spielstarken Bayern-Frauen waren alles in allem die präsentere Mannschaft, kontrollierten Ball und Tempo. Symbolhaft für die Schärfe in den Frau-gegen-Frau-Duellen, eine Szene aus der dreizehnten Minute. Turbines Ehegötz und Bayerns Demann stiegen ohne Rücksicht auf Verluste zum Kopfball hoch und knallten mit ihren Schädeln aneinander. Beide Akteurinnen mussten behandelt werden und blieben minutenlang benommen auf dem Rasen liegen – mit Kopfverbänden konnte es dann glücklicherweise weitergehen.