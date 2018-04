Turbine Potsdam hat am 18. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga eine schmerzhafte 1:2-Niederlage gegen die SGS Essen hinnehmen müssen. Die Potsdamerinnen verlieren somit im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter an Boden. Nach der zweiten Saison-Pleite beträgt der Rückstand auf den Tabellenzweiten Bayern München fünf Punkte.

Vor 1595 Zuschauern im Karl-Liebknecht-Stadion starteten die Gastgeberinnen von Trainer Matthias Rudolph stark in die Begegnung und erspielten sich zahlreiche Tormöglichkeiten. Allein Lara Prasnikar (4./17. Minute) und Anna Gaspar (8./39. Minute) hätten die Turbinen in Führung schießen können, wenn nicht sogar müssen. Das große Manko der Filmstädterinnen blieb auch nach der Führung durch Svenja Huth in der 24. Minute die Chancenverwertung. So stand es zur Halbzeit eben nur 1:0 und das sollte sich schon kurz nach der Pause rächen.