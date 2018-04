Michael Parensen schlappte mit Flipflops und kurzen Hosen in Richtung Kabine, das sommerliche T-Shirt von Mittelfeldspieler Marcel Hartel offenbarte mehr Tätowierungen als Ärmel. Frühsommer in Köpenick am Donnerstagmittag, bei mehr als 20 Grad und Sonnenschein. Nur die Stimmung der Union Profis passt nicht ganz zum Gute-Laune-Wetter.

Gründe für den Abwärtstrend des Clubs wurden ausgespart, Cheftrainer Hofschneider war im rot-weiß gestreiften Union-Poloshirt um Positives bemüht: "Der Sieg bei St. Pauli war verdient. Jetzt wird es Zeit für einen Heimerfolg."

Seit dem 24. Februar warten Hofschneider und seine Mannschaft darauf. Immerhin stimme die Richtung: "In der Rückrunde haben wir in jedem Heimspiel durchschnittlich neun Mal öfter auf das Tor geschossen als der Gegner." Nun wolle seine Mannschaft dieses Übergewicht auch in Treffer umwandeln. Defensiv gelang die Umsetzung der Pläne zuletzt deutlich besser: In den vergangenen fünf Spielen blieb Union drei Mal ohne Gegentor.