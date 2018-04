Vor dem Auswärtsspiel in Hamburg

Für ihn sei ein Geheimtraining nichts Besonderes, sagt der Union-Trainer André Hofschneider. Auf diese Weise könne man neue Spielzüge üben, viele Vereine der ersten und zweiten Bundesliga nutzten das. Hofschneider will alles versuchen, um mit den Köpenickern die Kurve zu kriegen und einen Abstieg um jeden Preis zu verhindern.

Über seine schlechte Bilanz in der laufenden Spielzeit, zunächst als A-Jugend-Trainer und jetzt als Übungsleiter des Profi-Teams, will er bei der Pressekonferenz an diesem Donnerstag lieber nicht sprechen.