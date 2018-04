Union kommt nicht aus der Krise. Für die Köpenicker reichte es am Samstag vor eigenem Publikum nur zu einem torlosen Unentschieden gegen den MSV Duisburg. Damit bleibt Union in gefährlicher Nähe zum Abstiegsrelegationsplatz - und Trainer Hofschneider in der Kritik.

"Wir hatten uns mehr vorgenommen". André Hofschneider wirkte ratlos. Die Anzeigetafel im Stadion An der Alten Försterei zeigte keine Tore an, wieder hatte es für seine Mannschaft nicht zum Sieg gereicht. Seit fünf Spielen hat Union nun nicht mehr gewonnen – die Stimmen der Kritiker werden lauter.

Dabei konnte der Trainer nach dem 0:0 gegen den MSV Duisburg erneut nur wenig an der Spielweise seines Teams bemängeln. "Wir haben wenig zugelassen, hatten nicht viele Chancen, aber haben eine kompakte Leistung gebracht. Der Wille und die Bereitschaft sind bei jedem deutlich spürbar. Mitunter fehlen ein bisschen die Leichtigkeit und die Spontaneität in den Aktionen", analysierte der 47-Jährige.

Die erste richtige Chance bekamen die Gäste: Borys Tashchys (15.) Flachschuss ging jedoch links am Tor vorbei. Die Berliner antworteten in Person von Philipp Hosiner, der von Duisburgs Wolze bedrängt den Ball nichts aufs Tor bringen konnte. Auch Hosiners Fallrückzieher in der 36. Minute landete genau in den Armen von Duisburgs Keeper Flekken – ernsthafte Torgefahr sieht anders aus.

In der zweiten Halbzeit änderte sich daran wenig: Die beste Gelegenheit hatte Christopher Trimmel (69.) mit einem Distanzschuss aus 20 Metern. Die Gäste aus dem Ruhrgebiet hielten sich offensiv fast gänzlich zurück und verließen sich auf ihre kompakt stehende Defensive. So sahen die 21.482 Zuschauer in Köpenick eine zerfahrene Partie, die keinen Sieger verdient hatte.