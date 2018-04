Auswärtssieg in Friedrichshafen

Start nach Maß für die Berlin Volleys in die Meisterschaftsserie: Mit einem überraschenden 3:1-Erfolg beim VfB Friedrichshafen hat das Team um Kapitän Robert Kromm den Grundstein zur erfolgreichen Titelverteidigung gelegt.

Die Berlin Volleys sind mit einem Auswärtssieg in die Finalserie um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft gestartet. Der Titelverteidiger setzte sich am Donnerstagabend mit 3:1 (22:25, 25:21, 25:22, 25:19) beim leicht favorisierten Dauerrivalen VfB Friedrichshafen durch.

Die Berliner konnten den ersten Satz eng gestalten und gute Aufschläge von Paul Carroll und Kapitän Kromm hielten die Volleys lange im Spiel. In einem Duell auf Augenhöhe funktionierte der Block sehr gut und Friedrichshafen gewann den ersten Satz nur mit Mühe 25:22.

Im zweiten Satz führten die Gastgeber beständig, aber die Volleys ließen sich nicht abschütteln. Beim Stand von 21:21 zogen die Berliner das Tempo an und holten sich die letzten vier Punkte und den Satz.

Im dritten Durchgang präsentierten sich die Gäste hellwach am Netz und sie trieben Friedrichshafen mit acht geblockten Bällen zunehmend in die Verzweiflung. Die Hausherren machten nun zudem einige Fehler und der Satz ging an die Volleys.

Im vierten Satz übernahmen die Berliner das Zepter komplett. Sie gingen schnell mit 6:2 in Führung und Friedrichshafen-Trainer Vital Heynen ließ seinem Unmut bei einer Auszeit freien Lauf. Er fand aber offensichtlich nicht die richtigen Worte, denn Berlin dominierte den letzten Satz mit 25:19 und geht überraschend mit 1:0 in der Finalserie in Führung.

Sendung: rbb aktuell, 26.04.2018, 21.45 Uhr