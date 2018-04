Dann erlebten die Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle eine Schrecksekunde: Zuspieler Patrick Steuerwald von den United Volleys kam beim Block-Versuch unglücklich mit dem Fuß auf und knickte um. Der Nationalspieler blieb am Boden liegen und musste verletzt vom Feld getragen werden. Wenig später wurde er ins Krankenhaus gebracht.

"Die Erfolgsgeheimnisse stehen in meinem Gürteltäschchen"

Gleich den ersten Matchball verwandelte Adam White mit einem Ass. "Ich bin zufrieden. Wir haben gut aufgeschlagen und sehr gut verteidigt", lobte Trainer Moculescu seine Mannschaft. Auch Manager Kaweh Niroomand war zufrieden: "Das war die beste Vorstellung der Mannschaft in dieser Saison."

Der Schock und die damit verbundene sportliche Schwächung setzten den Frankfurtern sichtlich zu. Von nun an sahen die 4.122 Zuschauer ein ungleiches Duell, das die Berliner mit wenig Mühe und ohne Glanz für sich entscheiden konnten.

Bereits am Mittwoch findet in Frankfurt das zweite Halbfinal-Spiel statt. Mit einem Sieg würden die Berliner dann ins Endspiel um die Deutsche Meisterschaft einziehen. Volleys-Manager Niroomand erwartet einen harten Kampf: "In Frankfurt wird es ein anderes Spiel. Ich setze auch dort auf die Routine unserer Mannschaft, damit wir eine Runde weiterkommen."

Der zweite Teilnehmer des Endspiels wird zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Alpenvolleys aus Unterhaching ermittelt.