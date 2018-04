Die Berlin Volleys haben zum achten Mal in Serie das Finale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Im Halbfinale setzte sich der Titelverteidiger aus der Hauptstadt bei den United Volleys Rhein-Main am Mittwochabend mit 3:0 (28:26, 27:25, 25:16) durch. Damit entschied der achtmalige Meister die Playoff-Serie mit 2:0 Siegen vorzeitig für sich. Erfolgreichster Angreifer beim Sieger war der Australier Paul Carroll mit 13 Punkten. Der Franzose Pierre Pujol verwandelte am Ende den ersten Matchball.