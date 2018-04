Die BR Volleys haben einen weiteren großen Schritt hin zur erfolgreichen Titelverteidigung gemacht: Am Sonntag gewannen die Berliner auch die zweite Partie im Playoff-Finale gegen den VfB Friedrichshafen - diesmal vor eigenem Publikum.

Den BR Volleys fehlt nur noch ein Sieg zum deutschen Meistertitel. Drei Tage nach dem Auftakterfolg beim VfB Friedrichshafen gewann der Titelverteidiger am Sonntag in Berlin auch das zweite Spiel der Finalserie mit 3:2 (19:25, 29:27, 25:20, 17:25, 15:11).



Vor 7.500 Fans in der Max-Schmeling-Halle fiel die Entscheidung erst nach über zwei Stunden. Im Tiebreak führten die Berliner schnell mit 10:6 und gaben den Vorsprung nicht mehr aus der Hand.

Den notwendigen dritten Sieg könnten die Berliner bereits am Mittwochabend in Friedrichshafen einfahren.

Berlin und Friedrichshafen machen zum sechsten Mal in Folge den Meister im Finale unter sich aus. Viermal hatte Berlin die Nase vorn, nur 2014/15 setzte sich Friedrichshafen durch.



Mehr in Kürze ...