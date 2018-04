Bild: Imago/Beyer

Coach will noch 12 Punkte holen - Energie Cottbus arbeitet am Rekord für die Ewigkeit

24.04.18 | 11:36 Uhr

Energie Cottbus ist derzeit dabei, sich einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Nordost zu sichern. 79 Punkte hat die Mannschaft aktuell in der Tasche. Am Mittwoch beim Spiel gegen den BFC Dynamo sollen noch drei dazu kommen. Von Andreas Friebel rbb|24 streamt das Spiel am Mittwoch ab 18:55 Uhr live.



79 Punkte hat Energie Cottbus aktuell in der Tabelle der Fußball-Regionalliga Nordost. Das hat zuvor noch keine Mannschaft geschafft - seit die Liga 2012 neu gegründet wurde. Die Saison ist noch nicht vorbei: Vier Spiele stehen noch an. Zwölf Punkte will der Cottbuser Trainer noch holen. Darunter fällt auch die Partie am Mittwochabend (ab 18:55 auf rbb|24 im Livestream) beim Tabellenzweiten BFC Dynamo.

Mehr zum Thema imago/Steffen Beyer 2:1 gegen Wacker Nordhausen - Energie Cottbus siegt auch als Meister Auch wenn Energie Cottbus als Meister der Fußball-Regionalliga Nordost bereits feststeht, sammeln die Lausitzer trotzdem weiter Punkte. Im Heimspiel gegen Wacker Nordhausen sorgte Streli Mamba am Sonntag für den Siegtreffer zum 2:1.

Der Trainer hat noch nicht genug

Energie Cottbus ist damit dabei, sich einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Nordost zu sichern. Noch nie hat bislang ein Team diese Liga derart dominiert. Nach 30 Spieltagen mit 79 Punkten vorn zu stehen, ist noch nicht einmal RB Leipzig in seiner Aufstiegssaison geglückt. Die Sachsen hatten zu diesem Zeitpunkt nur 72 Zähler erkämpft. Danach war die Saison aber auch schon vorbei, weil 2013 nur 16 Teams in der Regionalliga spielten. RB hatte damals 21 Partien gewonnen. Bei Cottbus sind es aktuell 25. Trainer Claus-Dieter Wollitz hat noch nicht genug. Vor dem Spiel beim BFC Dynamo kündigte er an: "Wir wollen aus den letzten vier Spielen das Maximum herausholen". Zwölf Punkte sind also der Plan des Cottbuser Coachs, dessen Mannschaft nur so vor Selbstvertrauen strotzt. Das 2:1 am Sonntag gegen Nordhausen war bereits der sechste Sieg in Folge und, wie der Trainer sagte, "der schönste in meiner Karriere." Herausgespielt hatten ihn zahlreiche Nachwuchsspieler. Wollitz wollte ihnen unbedingt Einsatzzeiten geben, weil sie zuletzt kaum zum Zug kamen. Außerdem wollte der 52-Jährige etablierten Kräften mit Blick auf Landespokal-Finale und Aufstiegsspiele etwas Zeit zur Regeneration geben.

Zwischen Cottbus und Dynamo liegen 25 Punkte

So werden auch beim BFC Dynamo zahleiche junge Cottbuser Talente zum Einsatz kommen. "Sie haben mein hundertprozentiges Vertrauen. Wenn mal was schief geht, reißt ihnen niemand den Kopf ab." Wen Wollitz alles zum Topspiel mitnimmt, wollte der Coach aber noch nicht verraten. Dass dieses Topspiel allerdings ohne jede sportliche Brisanz ist, trübt die Vorfreude etwas ein. Ursprünglich sollte die Partie Anfang März stattfinden. Wegen Unbespielbarkeit des Platzes musste das Match aber abgesagt werden. Vielleicht wäre die Saison mit dem Spiel noch mal spannender geworden. So aber liegen zwischen beiden Teams aktuell 25 Punkte. Beim BFC scheint zudem etwas die Luft raus zu sein. Die Priorität lag zuletzt im Erreichen des Berliner Landespokals (2:1 Sieg im Halbfinale gegen Tennis Borussia). Damit ist die Chance gewahrt, in der neuen Saison in der ersten Runde im finanziell lukrativen DFB-Pokal antreten zu können. In der Liga gab es zuletzt hingegen zwei Niederlagen und ein Unentschieden.

Cottus will den Punkterekord

Ob das Topspiel zwischen dem Zweiten und dem Ersten unter diesen Vorzeichen dann tatsächlich ein Topspiel wird, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber, dass Cottbus mit einem Sieg weiter an einem Punkterekord für die Ewigkeit arbeitet.

Sendung: Antenne Brandenburg, 24.04.2018, 09:30 Uhr