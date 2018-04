Die Wasserfreunde Spandau 04 stehen kurz vor dem Einzug ins Finale um die Deutsche Wasserball-Meisterschaft. Nach dem 17:9-Sieg im zweiten Spiel führen die Berliner in der Best-of-Five-Serie mit 2:0 und brauchen nur noch einen Sieg, um ins Endspiel einzuziehen.

Am Samstag gewannen die Berliner in der Schwimmhalle in Schöneberg ohne dabei "volle Pulle gehen" zu müssen, wie Manager Peter Röhle nach dem Spiel sagte. Schon nach drei Minuten führten die Wasserfreunde mit 4:0. Tiberiu Negrean mit vier Treffern sowie Mateo Cuk und Marin Restovic, mit je drei, waren die besten Torschützen bei den Berlinern. "Für Sonntag kann es kein anderes Ziel geben, als den Finaleinzug perfekt zu machen", sagte Röhle mit Blick auf Spiel Nummer drei (14 Uhr).