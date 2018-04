Berliner vor drittem Titel in Folge

Fünfmal haben die Volleys in dieser Saison gegen Friedrichshafen gespielt - und fünfmal verloren: in der Liga, im Super-Cup, in der Champions League. Doch im Playoff-Finale sieht's anders aus: Kurs Titelverteidigung, auch dank Stelian Moculescu. Von Jonas Schützeberg