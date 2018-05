Die Füchse Berlin treffen im Halbfinale des EHF-Pokals auf Ligakonkurrent Frisch Auf Göppingen. Damit kommt es zur Neuauflage des letztjährigen Endspiels. Damals waren die Berliner an den Schwaben gescheitert. Das letzte Duell in der Bundesliga ging Mitte April klar an die Füchse, in eigener Halel gewannen die Berliner mit 33:19.

Im zweiten Halbfinalspiel bekommt es Gastgeber SC Magdeburg mit dem französischen Vertreter Saint-Raphaël Var Handball zu tun. Alle vier Mannschaften haben auch im Vorjahr das Final Four-Turniers gespielt.