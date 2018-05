Die BR Volleys sind zur rechten Zeit in Topform: Fünf Mal hatten sie im Saisonverlauf gegen Friedrichshafen verloren, in den beiden Finalspielen um die Deutsche Meisterschaft aber gewannen die Berliner. Am Mittwoch steht womöglich das entscheidende Duell an.

Das Essen aber muss warten, denn Moculescu wird heute Abend in der ZF Arena Friedrichshafen gebraucht. Mit den BR Volleys will er dort seinen 20. Deutschen Meistertitel als Volleyballtrainer feiern.

Stelian Moculescu könnte heute Abend am Herd stehen. Mit Kochschürze und einem Gläschen Wein in der Hand. Kochen und edle Tropfen sind Hobbys des 67-jährigen.

Zwölf Siege gelangen den Berlinern seitdem national und in der Champions League, fünf Mal verloren die BR Volleys unter dem neuen Trainer – darunter auch drei Mal gegen Moculescus langjährigen Club Friedrichshafen. Nun, in den entscheidenden Spielen um die Deutsche Meisterschaft, gelangen dem 67-jährigen und seinen Volleys die ersten Siege gegen den Ligaprimus.

Sein Bauchgefühl habe ihn dazu bewogen, "ja" zu sagen. "Ja" zu den BR Volleys, "nein" zum Ruhestand. Knapp zwei Jahre, nachdem sich Deutschlands erfolgreichster Volleyballtrainer eigentlich verabschiedet hatte. Also übernahm Moculescu Mitte Februar die BR Volleys. Nach zwei Deutschen Meistertiteln in Serie zeigten sich die Berliner zu Beginn dieser Saison ungewohnt formschwach. Der geplante Umbruch mit dem unerfahrenen australischen Trainer Luke Reynolds missglückte, doch Routinier Moculescu stabilisierte die angeschlagenen Berliner sofort.

Fünfmal haben die Volleys in dieser Saison gegen Friedrichshafen gespielt - und fünfmal verloren: in der Liga, im Super-Cup, in der Champions League. Doch im Playoff-Finale sieht's anders aus: Kurs Titelverteidigung, auch dank Stelian Moculescu. Von Jonas Schützeberg

Dass die Berliner das erste Spiel dieser Finalserie in Friedrichshafen deutlich mit 3:1 gewannen, kam durchaus überraschend. National hatte der Rekordmeister vom Bodensee in dieser Saison bis dahin noch nicht verloren.

Im ersten Spiel und auch in der zweiten Partie am Sonntag in Berlin drehten die BR Volleys einen 0:1-Rückstand. In Spiel zwei gab es am Ende einen 3:2-Erfolg.

Mit einem Sieg heute (20 Uhr) in Friedrichshafen könnten die Berliner den neunten Deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte perfekt machen. Falls nötig, ginge es am Sonntag in Berlin weiter, ein mögliches fünftes Spiel würde am kommenden Mittwoch in Freidrichshafen stattfinden.