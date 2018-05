imago sportfotodienst Audio: Inforadio | 05.05.2018 | Karsten Steinmetz | Bild: imago sportfotodienst

Alba Berlin gewinnt erstes Playoffspiel - Zur Begrüßung gibt's Ohrfeigen

05.05.18 | 22:31 Uhr

Alba startet schwerelos in die wichtigsten Wochen des Jahres: Zum Auftakt der Playoffs demütigen die Berliner Oldenburg mit 114:88. Ob die seltsam abwesenden Gäste wirklich so schwach sind wie am Samstag, wird die große Frage dieser Serie. Von Sebastian Schneider

Die Zahl 69, sie prangt eindeutig da oben auf dem Videowürfel. Es sind Playoffs in der Bundesliga und geht man von einem normal harten Kampf aus, müsste ungefähr jetzt die Schlusssirene plärren. Aber es ist erst Pause. Und die Oldenburger wissen, dass sie eigentlich nicht mehr aus der Kabine kommen brauchen. Alba Berlin hat sie innerhalb von nur 20 Minuten pulverisiert, mit Präzision, Tempo, Selbstvertrauen. Am Ende werden die Berliner dieses erste Viertelfinale mit 114:88 gewinnen. Das Ergebnis liest sich sogar noch sanfter, als die Angelegenheit am Samstagabend in der Arena am Ostbahnhof gewesen ist. Sechs Alba-Spieler punkten zweistellig, beispielsweise der umtriebige Niels Giffey (14). "Wenn die ihr Spiel aufgebaut haben, wurde direkt Stress gemacht", fasst Giffey den Arbeitstag zusammen. Es könnte nun eine sehr kurze Serie werden. Den Berlinern wäre das recht, denn die nächsten Wochen sind "Money Time", wie der Manager Marco Baldi treffend angemerkt hat. Es ist nun komplett wurscht, dass Alba bis hierhin eine überraschend überragende Saison gespielt hat. Egal, dass der neue Altmeister Aito Garcia Reneses deshalb direkt zum Trainer des Jahres gewählt wurde und sein Protegé Luke Sikma zum wertvollsten Profi der Liga. Die Indizien verdichten sich, dass Berlin Bayern - und diesmal auch Bamberg - im Kampf um die Meisterschaft tatsächlich besiegen kann. Es wäre die erste seit zehn Jahren. Aber erstmal interessiert nur Oldenburg: Wer zuerst dreimal gewonnen hat, kommt weiter.

Mehr zum Thema imago/Andreas Gora Interview | Alba-Profi Joshiko Saibou - "Wir haben gute Chancen, den Titel einzufahren" Für Alba Berlin geht es ab Samstag um Alles oder Nichts. Zehn Jahre nach dem letzten Meistertitel rechnen sich die Berliner gute Chancen aus, im Titelrennen wieder eine Rolle zu spielen. rbb|24 sprach mit Alba-Guard Joshiko Saibou über die heiße Phase der Saison.



Auswechseln, ohne Drehzahlverlust

Man müsse schauen, dass Alba nicht sein gewohntes Angriffsspiel durchziehen könne, hat der Abwehrspezialist Karsten Tadda vorab erkannt. Aber es kommt dann doch anders. Vom gewonnenen Sprungball an überrennen die Berliner ihre Gegner mit beängstigender Konsequenz: Sie deuten die Räume genau richtig, schieben die Fast-Breaks an, nutzen ihre offenen Dreier sofort. Nach kurzer Zeit steht es schon 17:6, am Ende des ersten Viertels führt Alba mit 35:19. Fast alles flutscht durch die Reuse. Auch foulen müssen die Gelben kaum, dafür verteidigen sie zu schlau. Als die Gäste sich ansatzweise sortiert haben, ist es schon zu spät. Vor einem Jahr noch standen die Niedersachsen im Finale, diesmal aber schafften sie es nur als Siebte in die Playoffs – und haben ihr Saisonziel damit erreicht. Gegen Alba war es in der Hauptrunde zweimal knapp, aber verloren haben die Baskets trotzdem. Schon vor der Abreise in die Hauptstadt übten sie sich in Durchhalteparolen, denn sie müssen auf mehrere verletzte Kollegen verzichten. Dem Trainer Mladen Drijencic bleibt wieder nur, sich auf den ewigen Rickey Paulding (35), den federnden Frantz Massenat und dem erdenschweren Rasid Mahalbasic zu verlassen. Das alles weiß der Berliner Señor Aito natürlich längst. Entsprechend unkompliziert verlief die Instruktion seiner Spieler. Er kann einfach viel öfter wechseln, ohne dass die Drehzahl runtergeht. Dagegen kommen die Oldenburger auch mit all ihrer Erfahrung nicht an.

Paulding findet nicht ins Spiel und Alba macht sieben Punkte in einer Minute

Dem Center Mahalbasic - in dessen Pranken das Spielgerät wie ein Handball wirkt - stehen die Berliner sofort auf den Füßen. Nimmt er seinen Gegenspieler Dennis Clifford mit einer Finte aufs Korn, helfen die anderen. Passt der 2,11-Meter-Schrank den Ball dann gezwungenermaßen raus, raubt Alba seinen Kollegen den Platz zum Werfen. Rickey Paulding, von dem immer dann alles abhängt, wenn es bei keinem anderen läuft, lassen die Berliner überhaupt nicht in diesem Match ankommen. Der Mann aus Detroit kann aus allen Lagen punkten - aber jetzt sieht er einfach nur genervt aus, beschwert sich bei den Schiris über vermeintliche Fouls, die er nicht gepfiffen kriegt. Am Ende trifft Paulding nur 27 Prozent seiner Würfe aus dem Feld. In der ersten Minute des zweiten Viertels machen die Berliner allein sieben Punkte in Folge. Um ranzukommen, hätten die Baskets jetzt einen Lauf kriegen müssen - aber der kommt nicht. Alba demütigt sie mit zwei brachialen Dunks. Mahalbasic sitzt schnaufend draußen, mit einem Handtuch auf den Knien. Er hat schon zwei Fouls. Als er zur Pause an den Oldenburger Fans vorbei in den Katakomben verschwindet, scheint er deren Anfeuerungsschreie gar nicht mehr mitzubekommen. "Die Hotelkosten und das Geld für'n Bus können die sich für's nächste Mal hier eigentlich sparen", schimpft ein Oldenburger bei der Pinkelpause.

Die ersten beiden Freiwürfe vergab Jonas Mattisseck (rechts) noch - aber dann drehte der 18-Jährige auf. | Bild: imago sportfotodienst

Vorfeiern im dritten Viertel

Spätestens als Alba dann im dritten Viertel auf 78:49 erhöht, feiern die meisten der knapp 8.800 Zuschauer schon mal vor. Der normalerweise nicht um einen Schreikrampf verlegene Coach Mladen Drijencic weiß, dass es überhaupt nichts mehr bringt, auf seine Spieler zu schimpfen. Er tappt vor der Werbebande hin und her wie jemand, der nach einer grausligen Nacht darauf wartet, dass endlich der Kaffee durch ist. Die Gästefans haben jetzt ihre Schuhe ausgezogen und klatschen damit. Ihnen ist inzwischen eh alles egal. Ihr Liebling Frantz Massenat (20 Punkte) und der fast ohne Pause eingesetzte Spielmacher McConnell treffen noch ein paar Dreier, der Rest sind größtenteils Verzweiflungstaten.

Der Sieg im ersten Spiel ist wichtig, aber in den Playoffs geht der Blick nur nach vorn." Alba Berlins Trainer Aito Garcia Reneses

Aito lässt zwei Teenager spielen

Im letzten Abschnitt schickt Albas Trainer Aito dann den 16 Jahre alten Franz Wagner und den 18-jährigen Jonas Mattiseck aufs Parkett. Nicht viele Coaches besitzen diese Gelassenheit in einem Playoff-Duell. Und Mattiseck rundet diesen lauen Frühlingsabend mit der vielleicht schönsten Geschichte ab: Erst haut er einen Dreier trotz Foul rein, den anschließenden Bonusfreiwurf dazu – und kurz darauf legt er noch einen Dreier nach. Vorsichtige Triumphgeste mit drei Fingern, Klatschpappenkrach, krakeelende Kollegen. Gedanklich sind Drijencic und seine Hünen da längst bei Spiel 2. Das steht Alba am kommenden Dienstag in der Fremde bevor. "Die Vergangenheit hat keine Bedeutung mehr", erklärte Aito Garcia Reneses noch im fensterlosen Presseraum der riesigen Halle. Ganz so, als wäre nichts geschehen.