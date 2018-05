Audio: Antenne Brandenburg | 03.05.2018 | Andreas Friebel

Antje Möldner-Schmidt kämpft sich zurück - "Ich bin noch nicht fertig mit dem Leistungssport"

03.05.18 | 07:43 Uhr

Antje Möldner-Schmidt ist die erfolgreichste Lausitzer Leichtathletin der vergangenen Jahre. Nach schwerer Fußverletzung und Babypause kämpft die 33-jährige Hindernisläuferin jetzt um ihr Comeback. Von Andreas Friebel

Die Cottbuser Leichtathletin Antje Möldner-Schmidt hat sich ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Sie will zurück in die Weltspitze. Und das, obwohl ihr letzter Wettkampf fast vier Jahre zurückliegt.



2014 wurde sie Europameisterin und feierte damit den größten Erfolg ihrer Laufbahn. Doch dann zog sich Möldner-Schmidt eine schwere Fußverletzung zu. Anschließend kam Töchterchen Lilly zur Welt - an Leistungssport war nicht zu denken. "Während der Schwangerschaft bin ich lieber reiten gegangen, wenn ich Lust und Laune hatte. Laufen ging gar nicht. Ich habe es einmal probiert und davon Unterleibsschmerzen bekommen. Da wollte ich lieber kein Risiko für mein Kind eingehen."

Zeit, sich dem Sport zu widmen

Inzwischen geht ihre Tochter in die Krippe und Mama hat wieder Zeit, sich dem Sport intensiver zu widmen. Vor zwei Wochen hat sie bei einem lockeren 5.000 Meter Rennen in Hamburg teilgenommen: "Ich bin nur eine knappe Sekunde über meiner Bestzeit auf dieser Strecke geblieben, die ich vor elf Jahren mal hatte. Für das erste Rennen war das in Ordnung. Darauf kann ich aufbauen."

Die Ärzte hatten der 33-Jährigen zuvor grünes Licht für die Rückkehr in den Leistungssport gegeben. Möldner-Schmidt absolvierte unter anderem im März ein dreiwöchiges Höhentrainingslager in Südafrika. Außerdem läuft sie in ihrer Wahlheimat Cottbus sehr viel, was als Mutter einer zweijährigen Tochter nicht immer ganz einfach ist: "Um halb sieben stehe ich auf. Dann bringe ich meine Tochter in den Kindergarten. Die erste Trainingseinheit beginnt um acht, am Nachmittag gibt es dann die zweite Einheit, bevor ich meine Kleine um vier wieder im Kindergarten abholen kann."

Sie ist eine Kämpfernatur

Im Mai stehen für die Polizei-Hauptmeisterin die ersten größeren Wettkämpfe an. Konkrete Ziele will sie sich noch nicht setzen: "Ich will dieses Jahr erstmal wieder reinkommen. Alles andere entscheidet sich dann nach dem Sommer."



Es wird ein schwieriger Weg zurück - darüber macht sich Antje Möldner-Schmidt keine Illusionen. Aber sie ist eine Kämpfernatur. Das hat die Vergangenheit gezeigt. 2010 wurde bei ihr Krebs diagnostiziert. Damals startete sie noch für den SC Potsdam. Sie besiegte die heimtückische Krankheit.



2012 wurde die Hindernisläuferin deutsche Meisterin und schaffte es in diesem Jahr in das olympische Finale von London. Und 2014 gelang ihr der größte Erfolg ihrer bisherigen Laufbahn: Sie wurde Europameisterin über 3.000 Meter. Ob das Antje Möldner-Schmidt noch einmal gelingt wird?

Sendung: Antenne Brandenburg, 03.05.2018, 13.50 Uhr