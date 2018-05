Bild: imago/Matthias Koch

Alba Berlin schlägt Ulm - Ein bisschen schonen, ein bisschen siegen

01.05.18 | 18:33 Uhr

Alba-Coach Aito Garcia Reneses hat ein Herz für die Jugend, Joshiko Saibou und Spencer Butterfield dürfen mal durchatmen und die Anzeigetafel in der Mercedes-Benz-Arena ist im Ferienmodus. Und doch gewinnen die Albatrosse ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Ulm.

Die Leistungsträger bei Alba Berlin hatten Pause. Spencer Butterfield und Joshiko Saibou, angeschlagen mit Knöchelblessuren, durften so kurz vor dem Start in die Playoffs mal Luft holen. Stattdessen setzte Coach Aito Garcia Reneses auf die jungen Wilden Hendrik Dreschner und Jonas Mattisseck - und den 23-jährigen Steve Vasturia, der es sogar in die Startaufstellung schaffte.

Erst wild, dann drehten die Albatrosse auf

Zu Beginn erinnerte die Partie ein wenig an Sommer-Basketball. Beiden Teams war anzumerken, dass um nichts mehr ging. Ulm - wenig motivierend - hatte keine Chance mehr auf einen Playoff- Platz, Alba stand als Tabellenzweiter fest. Vor allem in der Verteidigung fehlte so zunächst die letzte Intensität. Die Folge: Ein wildes Spiel mit vielen Körben auf beiden Seiten im ersten Viertel. Mitte des zweiten Viertels gelang es Alba dann aber besser, die Ulmer Offensive zu stoppen. Vor dem Seitenwechsel konnten sich die Gastgeber auf 51:43 erstmalig leicht absetzen. Der Stadionsprecher hatte derweil ordentlich zu tun. Weil die Anzeigetafel in der Mercedes-Benz-Arena gefühlt im Ferienmodus war und keinen Spielstand anzeigte, musste er das Ergebnis kontinuierlich durchgeben.



Alba stimmt sich auf die Playoffs ein

Nach der Pause dominierten die Albatrosse die Partie. Dank guter Defensivarbeit kamen sie immer wieder zu Ballgewinnen und konnten ihren Vorsprung bis Ende des dritten Viertels auf 73:57 ausbauen. Zu viel für die Ulmer, die ihren Widerstand nun langsam aufgaben. Die Berliner präsentierten sich souverän und trafen und trafen und trafen. Das 102:73 war ein am Ende verdienter Erfolg. "Für uns war das ein wichtiger Sieg. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir wieder besser unseren Rhythmus gefunden", sagte Trainer Garcia Reneses zufrieden. Was den Spanier freuen dürfte: Seine Truppe ist im Playoff-Modus und das sollte sie auch sein. Die K.o.-Runde startet am kommenden Samstag. Dann trifft Alba Berlin auf die EWE Baskets aus Oldenburg.

