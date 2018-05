Joshiko Saibou: Es ist mit Abstand die spannendste Zeit. Bis jetzt hat man sich eine Startposition erarbeitet für das, was jetzt kommt. Wir haben insgesamt einen guten Job gemacht, uns den zweiten Platz und damit das Heimrecht bis ins Finale gesichert. Jetzt kommen die wichtigen Spiele, die wir gewinnen müssen.

Das liegt ganz klar an der gesamten Struktur bei Alba Berlin. Vor allem unser Trainer Aito Garcia Reneses hat ein großes Augenmerk auf die Spielerentwicklung. Sein Plan ist sehr prozessorientiert und langfristig gedacht. Wir als Team haben uns auch weiterentwickelt, weil er so viel von Basketball versteht. Ich habe in diesem Jahr schon extrem viel von Aito gelernt.