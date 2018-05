In Bad Belzig begann für Handball-Profi Fabian Wiede seine Karriere. Und dorthin kehrt der 24-Jährige am Freitagabend zurück. In einer neuen Folge "Bolzplatz live" schwelgt der Füchse-Spieler mit alten Weggefährten in Erinnerungen und auch die ein oder andere Überraschung wartet auf ihn.