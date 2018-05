"Never change a winning team" - nach diesem Motto setzt der Deutsche Ruderverband in der neuen Saison auf bewährte Kräfte. Der seit einem Jahr ungeschlagene Deutschland-Achter geht in diesem Jahr mit gleichbleibender Besetzung an den Start. Im deutschen Paradeboot sitzt somit auch wieder der Berliner Steuermann Martin Sauer. Der mehrfache Welt- und Europameister und Olympiasieger von London startet für den Berliner Ruder-Club.



"Der Durchmarsch letztes Jahr war sehr stark - aber die Jungs sind noch stärker

geworden", sagte Bundestrainer Uwe Bender bei der Team-Präsentation in Dortmund am Donnerstag. Der deutsche Achter hatte 2017 in Florida erstmals seit sechs Jahren wieder WM-Gold geholt. Zudem siegte der DRV bei der EM und bei allen Weltcups. In Posen gelang in 5:18,68 Minuten sogar eine Weltbestzeit.