Bisher habe der Fußball-Weltverband einen Schmusekurs gegenüber Russland gefahren, sagte Seppelt am Samstag im rbb. Die Reaktion der Fifa sehe er als Lackmustest, sie müsse jetzt zeigen, was Sache sei. Außerdem müsse es eine politische Reaktion geben, so Seppelt.

Der ARD-Dopingexperte Hajo Seppelt sieht nach dem Einreiseverbot gegen ihn zur Fußball-WM in Russland die Fifa in der Pflicht.

Auch der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes, Reinhard Grindel, sieht den Weltverband nun in der Verantwortung. "Die Fifa hat betont, welchen hohen Stellenwert die Pressefreiheit für sie hat. Ich habe volles Vertrauen, dass die Fifa jetzt ihren Einfluss geltend macht, damit Herr Seppelt ungehindert aus Russland berichten kann", erklärte der DFB-Chef am Samstag.

Die russische Seite verteidigte ihre Entscheidung. Seppelt wolle die Reise zur Weltmeisterschaft nur nutzen, um Russland zu verleumden und sich selbst daran zu bereichern, sagte der Abgeordnete Dmitri Swischtschow der Agentur R-Sport. "Was will ein Mensch, der mit Dreck wirft, mit unbestätigten Fakten arbeitet und in Russland nur das Negative sucht?", kommentierte das Mitglied des Sportausschusses in der Staatsduma.

Russland verweigert Seppelt die Einreise zur Fußball-Weltmeisterschaft. Wie am Freitag bekannt wurde, steht Seppelt auf der Liste der unerwünschten Personen. Seppelt hat großflächiges und vom Staat unterstütztes Doping im russischen Sport aufgedeckt - unter anderem im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen von Sotchi 2014.