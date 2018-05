Der Kader der Eisbären Berlin für die kommende Saison nimmt Formen an. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, seien die Planungen fortgeschritten. Der Vizemeister geht demnach mit 22 Finalteilnehmern in die neue Spielzeit.

Der finnische Torhüter Petri Vehanen hatte nach der Finalserie gegen München bereits sein Karriereende verkündet. Der 40-Jährige hatte seit 2014 die Schlittschuhe für die Eisbären geschnürt. Eine weitere Eisbären-Institution wird in der Saison 2018/2019 nicht zum Kader gehören. Nach neun Jahren in der Hauptstadt verlässt der 23-Jährige Flügelspieler die Eisbären. Sein neuer Verein ist noch nicht bekannt. Bei Verteidiger Blake Parlett steht der neue Arbeitgeber bereits fest. Den Kanadier zieht es in die Kontinental Hockey League. An der höchsten russischen Spielklasse nehmen auch zentralasiatische Teams statt. Sein Geld verdient der 28-Jährige ab sofort bei Kunlun Red Star aus Peking.