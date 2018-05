Als Torsten "Tusche" Mattuschka vor zwei Jahren Cottbus verließ, war sein Heimatverein gerade in die Regionalliga abgestiegen. Der heute 37-Jährige bezeichnet diesen Abstieg heute als Tiefpunkt in seiner sportlichen Karriere. Eigentlich hatte er damals noch einen Vertrag bei Energie gehabt. Mit dem Abstieg verlor dieser jedoch seine Gültigkeit. Mattuschka heuerte danach beim Fünftligisten Altglienicke an und führte den Klub aus dem Südosten Berlins in die Regionalliga.

"Auch wenn ich 'Tusche' in Cottbus nur knapp fünf Wochen trainieren konnte, habe ich ihn schätzen gelernt", sagt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz, der nach dem Abstieg vor zwei Jahren auf die Dienste des Routiniers verzichtete. Mattuschka wäre unter den geänderten Bedingungen sicher bereit gewesen, in der Lausitz zu bleiben - Wollitz strebte aber einen kompletten personellen Neustart an.

Der Cottbuser Trainer, des Mannschaft Meister in der Regionalliga-Nordost ist, will die Partie hingegen als kleine Generalprobe für die anstehenden Aufgaben nutzen. Mit dem Landespokal-Finale am 21. Mai (in Babelsberg) und den beiden Aufstiegsspielen am 24. und 27. Mai (Gegner noch offen) wird der Mai der wichtigste Monat in der jüngeren Klubgeschichte. An dessen Ende soll die dritte Liga stehen. "Das wäre das i-Tüpfelchen auf eine grandiose Saison", so Trainer Wollitz.

Und die Vorfreude auf die wichtigsten Spiele des Jahres ist groß. Von den 1.600 zur Verfügung stehenden Tickets für das Pokalfinale, sind bereits 1.300 verkauft. Und für das entscheidende Aufstiegs-Heimspiel gegen den Nord-Meister setzte der Klub innerhalb von anderthalb Tagen fast 10.000 (!) Karten ab.