Der Berliner Schiedsrichter Felix Zwayer darf am 19. Mai das DFB-Pokalfinale in seiner Heimatstadt pfeifen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag bekannt. "Felix Zwayer ist einer der deutschen Top-Schiedsrichter, der international überzeugt und auch national dieses Jahr wieder eine sehr konstante Saison abgeliefert hat", sagte der DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann.

Außerdem käme dadurch "mindestens ein Berliner beim Pokalfinale zum Einsatz." Zwayer feiert am Tag des Pokal-Endspiels auch seinen 37. Geburtstag. Der Referee wurde in dieser Woche zudem als Videoassistent für die Fußball-WM in Russland nominiert. "Für das Pokalfinale nominiert zu werden, ist eine große Anerkennung und Auszeichnung für die vergangenen Jahre", sagte Zwayer, dessen Heimatverein der SC Charlottenburg ist. Seit 2009 leitete der gelernte Immobilienkaufmann insgesamt 119 Bundesliga-Begegnungen.