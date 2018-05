Die Anstoßzeiten und die Verteilung der Spiele am "Finaltag der Amateure" 2018 stehen fest. Am 21. Mai werden an drei Anstoßzeiten jeweils sieben Fußball-Landespokalfinals angepfiffen. Um 12.30 Uhr starten die ersten sieben Partien. Die weiteren Anstoßzeitpunkte sind 14.30 Uhr und 17 Uhr, auch hier sind jeweils sieben Partien vorgesehen.

Zum dritten Mal überträgt das Erste die Endspiele der Landespokale in einer großen Livekonferenz im Fernsehen. Zum ersten Mal sind alle 21 Landesverbände beim Finaltag vertreten. Die Landespokalgewinner sind für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals in der nächsten Saison qualifiziert.