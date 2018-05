Bild: dpa

Europa-League nach 1:3-Niederlage verpasst - Hertha BSC kassiert Klatsche in Hannover

05.05.18 | 17:21 Uhr

Die letzte Chance auf einen Europa-League-Startplatz ist verpasst. In Hannover setzte es für Hertha BSC Berlin am Samstag eine verdiente Niederlage. Zwischenzeitlich lagen die Niedersachsen gar mit drei Toren in Führung.

Mit viel Selbstbewusstsein war die Mannschaft von Trainer Pal Dardai nach Hannover gefahren - auch mit dem Blick auf die letzte Mini-Hoffnung, noch auf einen Europa-League-Startplatz hervor zu rücken. Doch am Ende stand eine bittere Niederlage für die Berliner, die lange zu statisch, fahrig und in der Offensive ideenlos agierten. Den eindeutig besseren Start ins Spiel hatte Hannover 96. Die Niedersachsen ließen den Ball von Beginn an gut laufen – und das führte bereits mit dem ersten Angriff nach vier Spielminuten zum Erfolg. Niclas Füllkrug legte einen Pass von Ihlas Bebou mit dem Kopf ab auf Martin Harnik. Der Österreicher nahm an der Strafraumgrenze direkt ab und schoss wuchtig zum 1:0 ein - unhaltbar für Hertha-Keeper Rune Jarstein. Die erste Halbzeit entwickelte sich darauf zu einem zunächst ansehnlichen Schlagabtausch. Die Gastgeber stellten jedoch taktisch, kämpferisch und vor allem offensiv das bessere Team. Hertha BSC agierte im Angriffsspiel zu behäbig. Hinzu kam in der Defensive die ungewohnte Rolle von Mittelfeldspieler Fabian Lustenberger. Der eigentliche Mittelfeldspieler hatte in der Innenverteidigung den Platz von Jordan Torunhariga eingenommen, den Dardai aus dem Kader gestrichen hatte.

Hertha zu statisch - Hannover explosiv

Immer wieder kam Hannover zu großen Chancen. Allein 96-Stürmer Niclas Füllkrug hatte mehrfach den nächsten Treffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch erst an Jarstein und dann an der Latte. In der 40. Minute klappte es dann für die Niedersachsen. Salif Sané köpfte eine Freistoßhereingabe von Pirmin Schwegler völlig unbedrängt aus kurzer Distanz zum 2:0 ins Hertha-Tor. Kurz darauf kam es noch dicker für die Hertha: Füllkrug platzierte den Ball aus spitzem Winkel ins Tor. Rune Jarstein sah beim 0:3 aus Berliner Sicht nicht gut aus. Die klare Führung nahm Hannover völlig verdient mit in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel versuchte Hertha BSC vor 49.000 Zuschauern noch einmal, zurück ins Spiel zu kommen. Nach 51 Minuten landete ein Freistoß von Valentino Lazaro in Hannovers Mauer. Kurz darauf köpfte Davie Selke aus fünf Metern nur haarscharf über die Querlatte. Salomon Kalou musste wenig später ausgewechselt werden. Doch auch die daraus resultierende Einwechslung von Stürmer Vedad Ibisevic verlieh der Offensive der Hertha zunächst zu wenig Durchschlagskraft. Hannover ließ den Berlinern Mitte der zweiten Halbzeit allerdings immer wieder Platz für Angriffe. So konnte Vladimir Darida in der 73. Minute von der Strafraumgrenze auf Davie Selke durchstecken, der aus knapp elf Metern von halbrechts mit einem sehenswerten Treffer das 1:3 aus Sicht der Gäste erzielte. Trotz des Zwei-Tore-Rückstands ließ Berlin auch in der Schlussphase nicht nach. Nach einer Flanke von Plattenhardt köpfte erneut Selke nur Millimeter am Pfosten vorbei. doch die Bemühungen, noch einmal das Spiel zu drehen, brachten nichts ein.

Dardais Saison-Fazit dennoch positiv

Trainer Pal Dardai zeige sich nach dem Spiel enttäuscht. „Immer wenn wir die Chance dazu gehabt haben, ganz nach vorne zu rücken, war da eine riesen Blockade. Immer bei den gleichen, sogenannten erfahrenen Spielern. Ich verstehe das nicht", sagte der Ungar im rbb-Interview. Trotzdem sei es eine positive Saison gewesen, da man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun gehabt habe und viele junge Spieler ins Team integriert habe. Fabian Lustenberger ärgerte sich ebenfalls über die Pleite in Hannover, blickte aber optimistisch in die Zukunft: „Wenn wir nächstes Jahr die Konstanz reinbekommen, werden wir mehr Punkte sammeln und dann sieht man in der Bundesliga, wie schnell es nach oben gehen kann.“ Für Hertha BSC ist nach der 1:3-Niederlage die letzte kleine Chance auf einen Startplatz in der Europa League dahin - auch weil Eintracht Frankfurt gegen den Hamburger SV siegte. Die Berliner bleiben mit 43 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz. Am kommenden Sonnabend steht das letzte Saisonspiel im Olympiastadion gegen Leipzig an, bei dem es aus Berliner Sicht allerdings sportlich um nichts mehr geht.

