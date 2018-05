Bild: imago/osnapix

Hertha vor Hannover - Von jungen Wilden und einem Oldie

03.05.18 | 20:04 Uhr

Zum Saisonende geht es für Hertha BSC noch um die Chance auf die Europa-League-Qualifikation. Dafür braucht es einen Sieg in Hannover. Also keine Spur von Austrudeln - im Gegenteil: Junge Wilde sorgen derzeit für Wirbel und stellen die Oldies in den Schatten. Von Astrid Kretschmer

Nur noch zwei Spiele gibt es in dieser Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. Und bei Hertha BSC kann man die beiden Partien gelassen angehen, hat man mit dem Abstieg doch nichts mehr zu tun. Es gibt aber immer noch die Chance auf die Europa-League-Qualifikation.

"Wir sind noch nicht im Urlaubsmodus"

Mag sein, dass so mancher Fußball-Profi die Sommerpause herbeisehnt. Bei Hertha BSC ist er nicht angestellt. Mit Siegen am Samstag in Hannover und in der Woche darauf gegen Leipzig könnten die Berliner etwas Historisches schaffen. Denn die letzten beiden Spiele einer Bundesliga-Spielzeit für sich zu entscheiden, das gelang Hertha zuletzt vor der Jahrtausendwende (1998/99). "Es sind noch sechs Punkte zu vergeben - und davon wollen wir so viel wie möglich holen", fordert Michael Preetz und mahnt: "Wir sind noch nicht im Urlaubsmodus."

Dardai schwärmt vom Neuzugang Dilrosun

Herthas Manager ist qua seines Amtes weit entfernt von irgendwelchen Urlaubsmodi. Die Kaderplanung - wer kommt, wer geht - hat schon längst begonnen. Der Niederländer Javairo Dilrosun dockt bei Hertha an. Der 19-Jährige ist der erste Neuzugang der Blau-Weißen für die kommende Saison. Trainer Pal Dardai sprach von einem "Riesentalent , mit Riesenpotential" und zeigte sich mehr als angetan. "Wenn wir gut mit ihm umgehen, können wir einen wunderschönen Charakterspieler haben, den wir bislang so noch nicht hatten", sagte der Ungar über den Neuen. "Das eins-gegen-eins, seine Standards, seine Schüsse sind extrem gut, er ist laufbereit, also er hat alles drauf, was du dir als Trainer wünschst", so Dardai.

Hertha setzt auf junge Talente

Dilrosun, bislang in Diensten der U23 von Manchester City in der vierten englischen Liga, ist ablösefrei. Er unterschrieb einen langfristigen Vertrag, wie Hertha BSC am Donnerstag mitteilte. Der Vertrag soll Medienberichten zufolge über vier Jahre laufen. Auch andere namenhafte Vereine wie Benfica Lissabon seien an dem jungen Niederländer interessiert gewesen. Dilrosun sei ein Spieler, "den wir so nicht in unserem Kader haben", glaubt Michael Preetz.

Der Offensivspieler könne noch einmal ein "individuelles Element" hinzufügen. Gemeint ist wohl die enorme Dribbelstärke des Rechtsfüßers, der auf beiden Flügeln und auch im zentral-offensiven Mittelfeld spielen kann. "Er hat in der Ajax-Schule und bei Manchester City taktisch und technisch eine hervorragende Ausbildung genossen", sagt Preetz. Allerdings besitzt der Junioren-Nationalspieler noch keinerlei Profi-Erfahrung. Ein kalkulierbares Risiko, glaubt Trainer Dardai. Schließlich hätten sich auch Spieler wie Mitchell Weiser und Niklas Stark im jungen Alter bei Hertha durchsetzen können.

Klare Ansage für Torunarigha

Ein anderes Hertha-Talent zaubert alles andere als ein stolzes Lächeln auf die Gesichter der Hertha-Verantwortlichen. Jordan Torunarigha nervt seine Reservisten-Rolle. Nachdem der 20-jährige Innenverteidiger sich über seine Ersatzrolle zuletzt in den sozialen Medien beklagt hatte, forderte nun auch sein Berater mehr Einsätze. "Die jetzige Situation muss sich ändern", sagte Thomas Zorn der "Bild"-Zeitung. Aussagen, die beim Verein nicht gut ankommen. Er habe "noch keinen Spieler erlebt, der sich über die Medien in die Startelf gequatscht hat", bemerkte Michael Preetz. "Das ist ein Vorgang, den wir intern besprochen und aufgearbeitet haben", so Preetz. Die Ansage lautet: "Das haben wir geklärt mit dem Jungen und jetzt gehts weiter."

Einsatzgeschenk für Jubilar Lustenberger?

Gegen Hannover 96 kann Trainer Pal Dardai bis auf den erkrankten Arne Maier alle Spieler einsetzen. Auch Fabian Lustenberger. Herthas dienstältester Profi, der seit 2007 das blau-weiße Trikot trägt, hat am Mittwoch die 30er-Schallmauer geknackt. Ein runder Geburtstag, aber ob er deshalb spielen darf? "Aber natürlich", scherzt Dardai, "ich habe am Morgen danach zu ihm gesagt, hoffentlich hast du nicht zu lange gefeiert. Nicht dass in der 90. Minute Krämpfe kommen." Das sollte wohl kein Problem sein für den Defensiv-Allrounder. Der nunmehr 30-jährige Schweizer bekam vom Chef eine "so-gut-wie" Einsatzgarantie. "Wir brauchen gegen Hannover kopfballstarke Spieler. Lusti ist Sechser und er ist kopfballstark, sagte Dardai. "Er ist auch gut drauf, hat gut gespielt, trainiert auch gut und kann berechtigte Hoffnung haben." Die Tendenz gehe dahin, dass Lustenberger spielt.



Zwei Siege für Europa?

Lustenberger spielt mit Hertha trotz einer durchwachsenen Saison immer noch um die Chance auf die Teilnahme an der Europa-League-Qualifikation. Dafür braucht es einen Sieg in Hannover, um dann im letzten Spiel gegen RB Leipzig ein Finale um Platz sieben und damit warscheinlich um Europa zu bekommen. "Ja wir werden sehen", sagt Hertha-Verteidiger Fabian Lustenberger, "ich glaube es wird ein schwieriges Spiel, aber wir haben genügend Selbstvertrauen getankt in Auswärtsspielen in den letzten Wochen. Sei es in München, sei es auf Schalke, Gladbach, wo wir zwar verloren, aber gute Spiele gemacht haben und dann jetzt Frankfurt auswärts geschlagen haben". Ziel sei es, die Saison stark zu beenden. "Wir wollen versuchen, sechs Punkte zu holen - zu was es dann reicht werden wir sehen", will Fabian Lustenberger die Erwartungen nicht zu hoch stecken.

Wider den Urlaubsmodus

Wie am Anfang angedacht. Mag sein, dass so mancher Fußball-Profi die Sommerpause herbeisehnt. Bei Hertha BSC ist er nicht angestellt - und auch nicht bei Hannover 96. "Ich glaube", sagt Fabian Lustenberger, "Hannover braucht theoretisch noch einen Punkt, um die Klasse zu halten. Also glaube ich nicht, dass Hannover da im Urlaubsmodus ist und die Saison austrudeln lässt."

