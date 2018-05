Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann hat beim Auftakt des 101. Giro d'Italia als bester Deutscher überzeugt. Der 24-Jährige belegte im Einzelzeitfahren über 9,7 Kilometer einen starken achten Platz. Die Italien-Rundfahrt startet in diesem Jahr erstmals außerhalb von Europa in Jerusalem, nach drei Etappen in Israel geht es durch Italien.



Im Zwischenklassement lag Schachmann nach fünf Kilometern sogar gleichauf mit Tom Dumoulin, der den Prolog gewann. Für den Berliner, der für das Team Quick-Step Floors an den Start geht, ist es der erste Start bei dem Etappenrennen. Der Giro d'italia ist hinter der Tour de France das zweitwichtigste Event im Radsport.