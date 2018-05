Es geht um den Zustand der Anlaufanlage, denn die Anlaufgeschwindigkeit ist hoch in ihrem Sport. „Da ist immer eine Verletzungsgefahr, wenn wir wegrutschen", erklärt Röhler. „Mittlerweile meiden wir internationale Wettkämpfe, wenn wir wissen, dass es mit der Bahn nicht so perfekt ist."

Johannes Vetter blickt ein wenig skeptisch in die Kamera. „Der Belag ist halt einfach etwas zu weich", sagt er auf die Frage des Reporters nach der Beschaffenheit vor Ort - und schiebt gleich hinterher: „Da kommt sicherlich so ne Art Topping drauf. So ne Art Kleber, womit die Tartanbahn hier noch ein bisschen fester wird und dann auch unseren Kräften hoffentlich standhält." Vetter, Weltmeister im Speerwerfen, ist zum Testen ins Berliner Olympiastadion gekommen. Zusammen mit Olympiasieger Thomas Röhler. Zufrieden sind die beiden anschließend nicht.

Das gilt selbstverständlich nicht für die Leichtathletik-EM im August, auf die freuen sich beide. „Das ist natürlich was Geiles, wenn wir als Leichtathleten mal so ein Stadion voll haben", schwärmt Vetter. „Und dafür haben wir noch mal gestestet und sind zu der Entscheidung gekommen, dass auf alle Fälle noch mal was gemacht werden muss. Beim Stemmen rutscht man so fünf bis zehn Zentimeter. Damit können bis zu zehn, zwanzig Prozent Leistung abfallen und das sind halt im Speerwerfen Welten."

Den Anlauf rutschfest zu machen, ist relativ einfach. „Da wird eine Art Versiegelung aufgetragen, das dauert keine Stunde. Die härtet dann auch relativ schnell aus", erklärt Bundestrainer Boris Obergföll. Allerdings muss dafür erst ein Antrag beim Weltverband IAAF gestellt werden, anschließend ist das Okay vom Senat und den Betreibern des Olympiastadions notwendig. Und dann wäre da noch die Sache mit den IAAF-Richtlinien. Alle Beläge im Innenraum müssen dieselbe Beschaffenheit haben. Aus Sicht des Bundestrainers kein Hindernis. „Ich glaube, dass die Stabhochspringer und Hochspringer keinen Nachteil haben, wenn die Versiegelung auch auf ihrem Bereich aufgetragen wird", so der 44-Jährige.