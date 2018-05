Yusra Mardini hat mit ihren 20 Jahren Unfassbares erlebt: Sie ist aus Syrien geflüchtet, hat dabei Menschen das Leben gerettet und ist als Schwimmerin bei den Olympischen Spielen in Rio an den Start gegangen. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Von Stephanie Baczyk

Aufgeregt wirkt Yusra Mardini nicht. Die zierliche junge Frau mit den schulterlangen schwarzen Haaren und den großen dunklen Augen strahlt Gelassenheit aus, wie sie da sitzt auf der großen Bühne im KulturKaufhaus Berlin - sie lächelt, als sie das Publikum begrüßt. "Guten Abend", sagt sie auf Englisch, um dann beinahe entschuldigend auf Deutsch zu ergänzen: "Ich spreche nicht so gut deutsch, aber ich probiere es natürlich." Yusra ist gekommen, um ihre Geschichte zu erzählen. Die Geschichte einer jungen Frau, gerade mal 20 Jahre alt, die in ihrem Leben so viel erlebt hat, dass es für ein ganzes Buch reicht. Ihr Buch.

Yusras kommt aus Syrien. Ihre Leidenschaft ist das Schwimmen. 2015 flüchtet sie vor dem Krieg - und wird auf dem Mittelmeer zur Lebensretterin für viele Menschen in einem überfüllten Schlauchboot. Weil es zu kentern droht, springt sie gemeinsam mit ihrer Schwester ins Wasser und zieht es mehrere Stunden in Richtung der griechischen Insel Lesbos. Als Heldin sieht Yusra sich nicht. "Ich habe getan, was ich tun konnte", beschreibt sie die Situation heute. "Viele Menschen hätten dasselbe getan in der Situation, ich war nur ziemlich tapfer."

Natürlich spricht sie darüber in ihrem Buch. Über die Flucht, die sie nur "Trip" nennt. Aber sie erzählt auch von einem der schönsten Erlebnisse in ihrem bisherigen Leben. Der Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro - in einem Flüchtlingsteam. Dabei ist sie damals zunächst skeptisch gewesen. "Ich habe nicht gedacht, dass ein Flüchtling zu sein bedeutet, besonders oder wundervoll zu sein", sagt sie selbstbewusst. "Aber als ich bei den Spielen war, habe ich so viele Menschen getroffen, die sich inspiriert gefühlt haben. Menschen, die an mich geglaubt und mich motiviert haben. Und da habe ich verstanden: Das ist meine Rolle, meine Aufgabe."