Bild: imago/Matthias Koch

Union Berlin und der Abstiegskampf - "Es geht jetzt schon um die Psyche!"

04.05.18 | 17:29 Uhr

Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Der abstiegsgefährdete 1. FC Union macht vor dem letzten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bochum einen Kurztrip nach Kienbaum - Ziel der Teambuildung-Tour: Den Kopf frei bekommen. Von Stephanie Baczyk

Unions Flügelflitzer ist müde. Steven Skzrybski, seit der Verletzung von Felix Kroos Kapitän der Köpenicker, steht in der Mixed Zone im Stadion an der Alten Försterei und spricht über das, was war und das, was kommt. Der 25-Jährige ist angeschlagen, sein Zeh schwer geprellt - aber ihm bleibt aktuell nicht viel anderes übrig, als auf die Zähne zu beißen. "Egal wie gut oder schlecht man drauf ist, rennen und kämpfen kann man zu jeder Zeit", sagt er und lächelt ein wenig gequält. So sieht Abstiegskampf aus.

Grillen und reden für drei Punkte

"In dieser Phase der Saison ist es sehr sehr anstrengend - körperlich, aber auch mental", gibt Trainer André Hofschneider zu. "Trainingstechnisch kannst du nicht mehr so viel reinpacken. Es geht halt jetzt in vielen Bereichen um die Psyche." Der 1. FC Union, dessen sind sich die Spieler und Verantwortlichen bewusst, hat eine verkorkste Rückrunde hingelegt. Nur drei Punkte trennen den Klub vor diesem Spieltag von Relegationsplatz 16.

Innenverteidiger Toni Leistner geht mit Blick auf die jüngste Niederlage in Darmstadt sogar so weit, die Zweitligatauglichkeit des Teams anzuzweifeln. "Da bin ich bei der ersten Halbzeit auch absolut der Meinung, dass es nicht gereicht hat", sagt er. Selbstkritisch. "Aber wir arbeiten jetzt hart daran, das auf jeden Fall besser zu machen am Wochenende." Das Ganze mit beliebten Mitteln im Kampf um den Klassenerhalt: Union macht einen Teambuilding-Trip nach Kienbaum. Inklusive Museumsbesuch und Grillabend.

"Einfach mal die Handys auslassen."

"Vielleicht hilft es einfach, so zwei Tage vor dem Spiel noch mal so einen Step zu machen, wo man die Handys mal auslässt und sich wirklich mal über Dinge unterhält, die den Nachbarn nebenan betreffen", hofft der Coach. "Und so eine Atmosphäre dort schafft ein bisschen Ablenkung vom normalen Alltag, sonst fährt sich vielleicht der ein oder andere zu früh hoch und ist am Wochenende über den Punkt drüber." Kräfte sammeln - und erst dann explodieren, wenn der VfL Bochum am Sonntag zu Gast ist. Der Plan scheint simpel. Und er ist notwendig, denn die Elf von Trainer Robin Dutt ist die Mannschaft der Stunde in der Zweiten Liga. In neun Partien haben die Nordrhein-Westfalen knackige 21 Zähler geholt - und sich so vom Abstiegs- zum möglichen Aufstiegskandidaten gemausert.

Ein versöhnliches Ende?

"Bochum hat auch was zu verlieren, die wollen oben noch mal ranschnuppern", weiß Unions Toni Leistner. "Aber wir haben viel mehr zu verlieren. Das wird, wenn wir unsere Tugenden auf den Platz kriegen, sicherlich kein schönes Spiel, aber wir wollen es erfolgreich bestreiten." Die Köpenicker müssen punkten - auch für das eigene Selbstvertrauen. "Da muss ne gelbe Karte nicht wegen Meckern sein, da muss ne gelbe Karte auch mal dafür sein, dass man einen umhaut", stellt Leistner klar. Trainer André Hofschneider muss gegen den VfL auf drei Stammkräfte verzichten. Felix Kroos, Sebastian Polter und Jakob Busk fehlen verletzungsbedingt. Andere, wie Steven Skrzybski, kämpfen sich durch den Abstiegskampf. "Wir müssen die Situation annehmen, wie sie ist", sagt Unions 13-Tore-Mann vor dem letzten Heimspiel der Saison. "Und ich hoffe, dass wir es Sonntag alle gemeinsam mit den Fans und auch auf dem Platz so umsetzen, dass wir trotzdem noch ein versöhnliches Ende haben."

Sendung: rbb aktuell, 04.05.2018, 21.45 Uhr