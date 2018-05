Die Entscheidung über die Meisterschaft in der Volleyball-Bundesliga ist verschoben worden. Den BR Volleys gelang es am Sonntag nicht den Heimvorteil gegen den VfB Friedrichshafen zu nutzen. Beide Mannschaften lieferten sich zeitweise einen erbitterten Schlagabtausch.

Die BR Volleys haben am Sonntag in einem dramatischen Spiel gegen den VfB Friedichshafen in fünf Sätzen verloren (19:25, 31:33, 25:22, 25:19, 13:15).

Die Entscheidung in der Meisterschaft wurde damit auf das nächste Spiel verschoben. Im Playoff-Finalle haben damit beide Mannschaften jeweils zwei Spiele gewonnen.