Die Berlin Volleys haben das dritte Finalspiel um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft mit 1:3 beim VfB Friedrichshafen verloren. Damit verpassten sie die Chance, vorzeitig den Titel zu holen. Die nächste Gelegenheit gibt es am Sonntag in Berlin.

Die Berlin Volleys haben den ersten Matchball um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft vergeben. Die Titelverteidiger unterlagen dem VfB Friedrichshafen am Mittwochabend im dritten Finalspiel mit 1:3 (23:25, 16:25, 25:22, 23:25), nachdem sie die ersten beiden Spiele der Best-of-five-Serie zuvor für sich entschieden hatten.

Damit wird ein viertes Spiel nötig, das die Volleys am kommenden Sonntag vor eigenem Publikum in Berlin spielen dürfen. Sollten sie auch ihren zweiten Matchball nicht nutzen, entscheidet am kommenden Mittwoch das fünfte Spiel in Friedrichshafen über die Meisterschaft.

Mehr in Kürze