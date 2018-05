Eine Geburtstagsparty mit mehr als 8.000 Gästen, das hat selbst der Erfolgscoach Stelian Moculescu wohl noch nicht erlebt. Zugegeben, die Zuschauer kommen am Sonntag vor allem wegen des Finalspiels zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen in die Max-Schmeling-Halle. Der gebürtige Rumäne hat allerdings entschieden dazu beigetragen, dass die Berliner nun mit einem weiteren Sieg Meister werden.

Die BR Volleys haben zwar den ersten Matchball um die deutsche Volleyball-Meisterschaft vergeben, doch am Sonntag haben sie die nächste Chance. Der Titelgewinn wäre das perfekte Geschenk für Trainer Moculescu, der am Spieltag Geburtstag feiert.

Dass die BR Volleys ihren ersten Matchball am vergangenen Mittwoch in Friedrichshafen nicht genutzt haben, hat der Trainer bereits abgehakt. "Es geht in Ordnung. Ich habe auch kein Problem damit", sagte er. "Sie waren diesmal besser, vielleicht bissiger. Das, was wir eigentlich machen wollten."