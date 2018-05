3:0-Erfolg in Friedrichshafen

Die BR Volleys haben eine spannende und enge Finalserie für sich entschieden und ihren deutschen Meistertitel verteidigt. Nach dem Sieg feierten die Berliner ausgelassen - und Trainer Stelian Moculescu kündigte sein Karriereende an.

Die BR Volleys sind erneut deutscher Volleyball-Meister. Im entscheidenden fünften Spiel der Finalserie bezwangen die Berliner den Rekordmeister VfB Friedrichshafen klar mit 3:0. Die Volleys können mit dem Auswärtssieg die dritte Meisterschaft in Folge und den neunten Titel insgesamt feiern.

Sie waren lange Kontrahenten und sind jetzt "ziemlich beste Freunde": Volleyball-Trainer Stelian Moculescu und Kaweh Niroomand, Manager der BR Volleys. Als es bei den Berlinern in dieser Saison nicht gut lief, holte Niroomand kurzerhand seinen langjährigen Widersacher.

Anders als in allen bisherigen Partien der Finalserie gewannen die Berliner diesmal den ersten Satz. Paul Carroll sorgte mit einem Ass für die 8:5-Führung der Berliner, der Aufschlag des Titelverteidigers war gegen den Dauerrivalen Friedrichshafen eine wirksame Waffe.

Und dann waren es die Gastgeber, bei denen die Nerven flatterten. So endete die Partie mit einem Aufschlagfehler der Friedrichshafener.

Doch Friedrichshafen gab sich noch nicht geschlagen - der dritte Satz gestaltete sich eng und die 3.910 Zuschauer in der ZF-arena sahen immer wieder lange, eng umkämpfte Ballwechsel. Beim Stand von 24:22 aus Berliner Sicht nahm Trainer Moculescu noch einmal eine Auszeit - um seine Spieler zur Konzentration zu mahnen.

Er war es, der Stelian Moculescu aus dem Ruhestand noch einmal auf die Trainerbank holte. Der gebürtige Rumäne feierte seinen 20. Meistertitel als Trainer und nennt einen weiteren Grund für den Sieg seiner Mannschaft. "Wir haben heute die Lockerheit gehabt, die uns vielleicht in Berlin gefehlt hat", fasst der 68-Jährige zusammen. "Wir haben heute eigentlich ohne Fehler gespielt - die beste Leistung zum wichtigsten Zeitpunkt", schwärmt Moculescu. Diese gute Leistung wurde mit dem Titel belohnt

"Dass wir das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute so dominieren, damit habe ich nicht gerechntet", erklärt Volleys-Manager Kaweh Niroomand. "Ich glaube, entscheidend war die Erfahrung unserer Spieler", fuhr der Manager fort.

Für den Trainer soll es der letzte Titelgewinn gewesen sein - nach dem Spiel kündigte Moculescu sein Karriereende an. "Zu 99,9 Prozent werde ich nicht mehr Trainer sein, auf der Bank sieht mich keiner mehr. Für mich geht eine wunderschöne Zeit in Berlin zu Ende", so der gebürtige Rumäne.

Manager Niroomand will den Erfolgstrainer aber nicht so ohne weiteres ziehen lassen. "Über diese 0,1 Prozent müssen wir noch reden", sagte Niroomand. Moculescu hatte schon einmal seine Karriere für beendet erklärt. Das war 2016, nachdem er mit Friedrichshafen das Finale gegen Berlin verloren hatte.