Eine Sehnenverletzung am Knie machte ein normales Training für den Olympiasieger von London 2012 in den vergangenen Monaten kaum möglich. "Jeden Tag aufzustehen und mit diesem Widerstand zu arbeiten, kostet extrem viel Energie." Natürlich wird er trotzdem nicht aufgeben.

Bei seinen Heim-Europameisterschaften muss Harting einfach dabei sein und deswegen versucht er alles, jetzt schon wieder eine neue Behandlungsmethode: "Ich habe am Montag erst eine neue Anwendung gemacht, die einen Druck in die Sehne erzeugt. Da wird ein sehr großes Volumen reingespritzt um die Sehen quasi zu sprengen." Das klingt martialisch und ist es wohl auch ein bisschen. Das Ziel soll sein, die schmerzende Sehne weicher und damit schmerzfreier zu machen.

"Das ist auch eine tickende Zeitbombe, weil die Sehen jetzt zwar nicht mehr so weh tut, aber auch nicht mehr so die Stabilität hat." Volles Risiko, letzter Versuch und dieses Mal eben medizinisch einen raushauen: Robert-Harting-Style. Er will und muss es - wie er selbst sagt - riskieren, denn die EM in Berlin will der Berliner "nicht kniend-lebend erleben, sondern lieber stehend sterbend." Jetzt hat er die Möglichkeit, sich wieder besser zu bewegen und fast normal zu trainieren, aber auch das Risiko, dass noch mehr kaputt geht auf den letzten Karrieremetern.

Unterstützung kriegt er von seiner Ehefrau, Julia Harting. Es ist wohl nicht übertrieben, wenn man sagt: Die Leichtathletik EM ist in diesem Haushalt zur Zeit ein Thema, denn auch Julia will bei den Wettkämpfen im Sommer eine Rolle spielen. Aber auch sie muss auf dem Weg mit sich kämpfen. "Leider ist es so, dass es seit langem mein schlechtestes Jahr ist. Ich werfe zur Zeit gar nicht gut", sagt Julia ganz offen. Das will sie bis zur EM unbedingt ändern, "ich will nicht nur dabei sein, ich will um eine Medaille kämpfen."