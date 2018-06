Dieser Name dürfte nur eingefleischten Fußball-Fans etwas sagen: Urs Fischer. Der Schweizer hat einen begehrten Job bekommen: Er wird Trainer bei Union Berlin. Erfolge hat er schon reihenweise gesammelt.

Union Berlin hat einen neuen Trainer: Urs Fischer übernimmt ab sofort die Führung beim Zweitligisten. Der Schweizer wurde am Freitag offiziell auf einer Pressekonferenz vorgestellt. Er erhält einen Vertrag über zwei Jahre. "Ich hatte keine Probleme, sofort zuzusagen", sagte er nach der Präsentation.

Der ehemalige Nationalspieler (vier Spiele) hatte zuletzt bis zum Sommer 2017 den FC Basel betreut. Mit dem Schweizer Spitzenclub holte er zweimal die Meisterschaft, zuletzt auch den Schweizer Cup. Nach einem Wechsel der Klubführung musste er trotz dieser Erfolge den Verein verlassen. Union Berlin ist Fischers erste Station außerhalb der Schweiz: Sowohl als Spieler - Fischer spielte Innenverteidiger - in über 500 Spielen für den FC Zürich und den FC St. Gallen, als auch in seiner bisherigen Trainerlaufbahn (FC Zürich, FC Thun und FC Basel) arbeitete er ausschließlich in seinem Heimatland.

Trotzdem hat Unions neuer Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert, keine Zweifel, den richtigen Mann für den Neuanfang in Köpenick gefunden zu haben: "Urs Fischer ist ein gestandener Fußballlehrer, der über einen reichhaltigen Erfahrungsschatz auf höchstem Niveau verfügt. Seine Fußball-Philosophie, seine Vorstellungen von der täglichen Arbeit mit der Mannschaft und sein authentisches Auftreten in den Gesprächen haben uns überzeugt", hieß es in der Pressemitteilung des Vereins.