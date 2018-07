Bild: imago/O.Behrendt

Starke Rückkehr in die 3. Liga - Energie Cottbus gewinnt Saisonauftakt gegen Rostock

29.07.18 | 14:57 Uhr

Energie Cottbus ist mit einem verdienten Heimsieg in die neue Drittligasaison gestartet. Zwei Treffer für den Aufsteiger erzielte Fabio Viteritti. Einen vom Elfmeterpunkt, einen sehenswert per Bogenlampe. Von Dennis Wiese

Claus-Dieter Wollitz weiß, was er an seiner Aufstiegsmannschaft hat. Vor zwei Monaten feierte der Trainer mit seinem Team den Aufstieg in die 3. Liga. Beim ersten Saisonspiel gegen Rostock am Sonntagnachmittag schickte Wollitz exakt die Startelf aufs Feld, die die Rückkehr in den Profifußball im Mai möglich gemacht hat. Zwei Leistungsträger der vergangenen Saison sorgten sofort für Gefahr: Mittelfeldspieler Fabio Viteritti schickte Streli Mamba, den Cottbuser Top-Torjäger, mit einem Steilpass auf die Reise. Mamba scheitere zunächst knapp an Rostocks Torhüter Gelios, wurde dann im Nachsetzen von Hansa-Verteidiger Reichel gefoult - Elfmeter schon in der 1. Minute. Viteritti traf platziert zum 1:0 vor den 15.035 Zuschauern im Stadion der Freundschaft.

Langer Ball von Stein, Kopfball von Viteritti - 2:0

Hansa Rostock zählt sich in dieser Saison selbst zum Kreis der Aufstiegsfavoriten, in der Lausitz ist der Klassenerhalt oberstes Ziel. In diesem Ost-Duell überzeugte aber nur Energie Cottbus: laufstark, zweikampfstark, eingespielt. Streli Mamba hätte nach einer Viertelstunde gerne den nächsten Elfmeter zugesprochen bekommen. Statt des erhofften Pfiffes gab es zurecht eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe des Cottbuser Stürmers. Rostock wurde im Gegenzug erstmals gefährlich: Biankadi verpasst den Ausgleich knapp, Energie aber traf erneut - in der 20. Minute: Kapitän Marc Stein hatte einen langen Ball aus der eigenen Hälfte an den gegnerischen Strafraum geschlagen, Viteritti war seinem Gegenspieler enteilt und konnte den Ball im Bogen über den herausgelaufenen Hansa-Keeper Gelios ins leere Tor köpfen.

Auch in der 3. Liga Grund zum Jubeln: Cottbus-Trainer Wollitz | Bild: imago/O.Behrendt

Wollitz: "Wir waren bereit zu leiden"

Bei mehr als 30 Grad investierte Cottbus viel. Mehr als einen Pfostentreffer des Rostockers Königs vor der Pause ließ Energie nicht zu: "Wir waren bereit zu leiden", sagte Claus-Dieter Wollitz nach dem Spiel. Gerade das Auftreten nach der Pause imponierte dem Coach: "Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren wir wirklich dominant, trotz einer 2:0-Führung - das hat mir gut gefallen." Wenn die Rostocker vereinzelt vor das Tor von Keeper Avdo Spahic kamen, dann war entweder der Keeper zur Stelle - oder Kapitän Marc Stein. Der Routinier hatte bei fast jedem Angriff seines früheren Vereins ein Bein dazwischen. Und bejubelte jeden abgewehrten Ball mit der Siegerfaust. "Es gab Details, in denen das Spiel hätte kippen können. Deshalb müssen wir realistisch bleiben", will Trainer Wollitz das deutlich 3:0 nicht überbewerten. Das eingewechselte Energie-Eigengewächs Felix Geisler hatte in der Schlussphase den Endstand erzielt. Am 2. Spieltag ist Cottbus am kommenden Sonntag beim SV Wehen Wiesbaden gefordert.

