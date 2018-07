Berlin bekommt seine eigenen Olympischen Spiele – in klein und national: Am 3. und 4. August 2019 werden zehn Sportarten ihre Deutschen Meisterschaften in der Hauptstadt veranstalten: Bahnradsport, Bogenschießen, Boxen, Kanu, Leichtathletik, Moderner Fünfkampf, Schwimmen, Wasserspringen, Triathlon und Turnen. In Summe macht das 3.400 Sportlerinnen und Sportler, die innerhalb von 48 Stunden um insgesamt 194 Titel kämpfen.

"Eine großartige Idee: Mit anderen Sportlerinnen und Sportlern zusammen zu sein, ist immer etwas Besonderes. Da entsteht auch schon ein Jahr vorher ein nahezu olympisches Gefühl", freut sich die Potsdamer Kanu-Olympiasiegerin Franziska Weber bei der Pressekonferenz am Montagmittag. 2019 findet das neu geschaffene Sportwochenende im XXL-Format erstmals statt.