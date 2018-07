Sturm-Talent auf Leihbasis in die 2. Liga

Vor wenigen Wochen erst hat Maximilian Pronichev seinen ersten Profivertrag unterschrieben, nun wird der 20-jährige von Hertha BSC an Zweitligist Erzgebirge Aue ausgeliehen.

Das Sturmtalent soll Spielpraxis im Profifußball sammeln. In der vergangenen Saison machte Pronichev mit 15 Toren in 19 Regionalligaspielen für Herthas zweite Mannschaft auf sich aufmerksam. In Aue soll der Angreifer bis zum Ende der Saison auf Torejagd gehen.