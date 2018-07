Marvin Plattenhardt ist zurück in Berlin. Herthas einziger Nationalspieler ist zurück aus dem Urlaub, nach der WM in Russland. Der verschwitzte Seitenscheitel, der ihm zum Pressetermin seines Bundesliga-Vereines immer wieder ins Gesicht rutscht, stört ihn nicht. Stoisch und schelmisch blickt Plattenhardt auf die zahlreichen Mikrofone vor ihm.

Alle wollen wissen, was an den Wechselgerüchten dran ist, doch Plattenhardt hält sich bedeckt: "Wenn man so etwas liest, fühlt man sich natürlich geehrt", sagte der 26-Jährige am Freitag auf dem Trainingsgelände. Ob es ein konkretes Interesse gebe, wisse er aber nicht. "Da muss man meinen Berater fragen." Der Linksverteidiger machte in den vergangenen Monaten auf sich aufmerksam und weckte dabei angeblich das Interesse anderer größerer Vereine, darunter auch englische Clubs, wie Huddersfield Town, mit dem deutschen Trainer David Wagner.