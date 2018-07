Bild: imago/DBS Akademie

Berliner Ali Lacin bereitet sich auf Para-Leichtathletik-EM vor - Stolzer Leistungssportler mit Handicap will es allen zeigen

23.07.18 | 16:15 Uhr

Am 20. August beginnt die Para-Leichtathletik-Europameisterschaft in Berlin. Für Ali Lacin wird es eine besondere Woche. Der Sprinter will in seiner Heimtstadt nicht nur Edelmetalll holen. Er will sich als stolzer Profisportler mit Handicap der Öffentlichkeit präsentieren.



Ali Lacins Augen leuchten als er über die Para-Leichathletik-EM in Berlin spricht. "Es ist ein Riesen-Event für mich. Meine ganze Familie, meine Freunde, alle werden im Stadion sein." Die Begeisterung und Vorfreude des 30-jährigen Sprinters, wenn er über die EM in seiner Heimatstadt spricht, ist ansteckend. Der Weg in die paralympische Sprint-Weltspitze war ein langer, aber umso bemerkenswerterer für den Sohn türkischer Einwanderer. Ali Lacin ist ohne Schienbeine zur Welt gekommen, daher wurden ihm als Kleinkind die Unterschenkel amputiert.

Lacin (links) gibt in jedem Rennen alles. | Bild: imago/DBS-Akademie

"Ich habe mich früher nie getraut, mit der Behinderung in die Öffentlichkeit zu gehen", erzählt der momentan Dritte der Weltrangliste, der über die 100 und 200 Meter an den Start gehen wird. "Dann sah ich im Fernsehen, wie sich Sportler auf die paralympischen Spiele in London (2012, Anm. d. Red.) vorbereitet haben. Das hat mich unheimlich motiviert." Der Berliner sagte sich: Wenn Menschen nach einem Unfall so Außergewöhnliches erreichen können, dann kann ich, der mit einer Behinderung groß geworden ist, das auch.



"Jetzt musst Du erst einmal laufen lernen"

Zwei Jahre dauerte es, bis der Berliner Prothesen bekommt. Im Anschluss sagt sein Trainer Ralf Otto einen Satz, den Ali Lacin wohl nie wieder vergessen wird: "Jetzt musst Du erst einmal laufen lernen." Beobachtet man den Mann, mit dem mittellangen schwarzen Haar heute beim Training oder im Wettkampf, ist es schwer zu glauben, dass diese Aussage nur vier Jahre her sein soll. Kraftvoll stößt er sich mit den Carbon-Prothesen von der Tartanbahn ab. Sein Gesichtsausdruck vermittelt volle Konzentration. Doch wenn man genau hinschaut, ist auch ein dezentes Lächeln zu sehen. Er ist in seinem Element. "Es ist etwas ganz anderes als mit den Alltags-Prothesen. Es macht riesigen Spaß weil es ein Gefühl ist, welches ich vorher überhaupt nicht kannte." Es fühlt sich ein wenig wie fliegen an, fügt er hinzu. Wegen der High-Tech-Prothesen wird Ali Lacin auch öfter "Ironman" genannt, angelehnt an die mit technischen Spielereien ausgestattete Comic-Figur. "Nicht der schlechteste Spitzname", sagt er und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. "Der Sport hat mir einfach Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe meine Behinderung überwunden und bin stolz darauf, Leistungssportler mit Handicap zu sein."



"Ich will mindestens Silber holen"

Im Leben außerhalb der Leichtathletikstadien und Hallen, ist Ali Lacin Mitbegründer eines Süßwarengroßhandels in Berlin-Wedding. Die Lebensmittel sind ausschließlich koscher und halal. Der gläubige Muslim eröffnete den "Sweet Store" gemeinsam mit seinem Bruder Osman. Doch momentan ist an Arbeit im Laden nicht zu denken. Der Fokus liegt voll und ganz auf der Leichtathletik-EM. "Ich rechne schon mindestens mit einer Silber-Medaille", gibt sich Lacin selbstbewusst. "Aber ich hoffe natürlich auf Gold." Nach kurzer Zeit im Para-Sport zählt Ali Lacin bereits zu den deutschen Medaillenhoffnungen. Natürlich treibt ihn das Streben nach Edelmetall an, aber diese Europameisterschaften sind noch viel mehr für ihn: "Ich will es den Leuten beweisen." Und da ist es wieder, das Strahlen in den Augen - vor dem größten sportlichen Wettkampf seiner Karriere in seiner Heimatstadt.

Sendung: Inforadio, 24.07.2018. 08:15 Uhr