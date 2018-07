"Ich will als Champion zurücktreten. Dafür werde ich alles tun" - mit diesen Worten hat Ex-Boxweltmeister Arthur Abraham am Dienstag alle Spekulationen um ein mögliches Karriereende beendet. Der 38-jährige Wahl-Berliner hatte in seinen jüngsten beiden Kämpfen enttäuscht. Im Juli 2017 verlor er zunächst gegen Chris Eubank im Kampf um den IBO-Titel. Im April dieses Jahres gewann er zwar gegen den elf Jahren jüngeren Patrick Nielsen, zeigte als klarer Favorit aber mitnichten eine überzeugende Vorstellung.

Im Oktober 2018 und im Frühjahr 2019 will er nun also doch nochmal in den Ring steigen. "Ich boxe nicht mehr für Geld, das habe ich genug", so der gebürtige Armenier. In einem mehrstündigen Gespräch beschlossen Abraham, sein langjähriger Promoter Wilfried Sauerland und Trainer Ulli Wegner, dass der Supermittelgewichtler noch zwei Kämpfe bestreiten wird. Ursprünglich hatte Trainer Wegner die seit 2003 bestehende Zusammenarbeit aufkündigen wollen. Bedingung für die Fortsetzung der Zusammenarbeit: Abraham müsse sich in eine konditionelle Verfassung bringen wie zu seinen besten Zeiten. Sonst schmeiße Wegner "zwei, drei Wochen vor dem Kampf" hin. Der dreifache Weltmeister strebt nun seinen vierten Triumph an.