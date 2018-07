Nach dem Ausschluss vom Brandenburger Landespokal in den kommenden Saison hat Fußball-Regionalligist SV Babelsberg 03 offiziell Einspruch gegen das Urteil angekündigt.



Es sei mit Blick auf den Pokal-Ausschluss "überzogen", wie der Klub am Donnerstag mitteilte. Einen genauen Tag, wann die Babelsberger Berufung gegen das Urteil einlegen wollen, nannte der Verein in der Mitteilung nicht. Bislang sei beim Fußball-Landesverband Brandenburg kein Einspruch eingegangen, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Babelsberg hat dafür noch bis zum 23. Juli Zeit.



Mit dem Ausschluss hatte der Verband vor allem auf die Ausschreitungen während des Landespokalfinals gegen den FC Energie Cottbus (0:1) im Mai reagiert, als vermummte Babelsberg-Anhänger Knallkörper und Nebeltöpfe aufs Spielfeld sowie in Richtung des

Cottbus-Blocks geworfen und die Siegerehrung verhindert hatten. Zudem verurteilte das Sportgericht die Babelsberger zu einer Geldstrafe.